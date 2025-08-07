29.6 C
Energía rinnovabile: il progetto fotovoltaico di San Marino

Da StraNotizie
La transizione verso un’energia più sostenibile rappresenta una priorità per molti governi nel mondo. In questo contesto, è stato siglato un accordo per acquisire il 100% della società Atlas Solar 12, finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico a Visano, in provincia di Brescia.

Il progetto prevede l’utilizzo di un’area di 13,5 ettari e si prevede di completarlo in meno di un anno. L’impianto contribuirà a soddisfare inizialmente il 7-8% del fabbisogno energetico interno, incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili, che negli ultimi quindici anni ha superato il 50% del totale.

Il Segretario Alessandro Bevitori ha commentato la scelta del fotovoltaico per la sua affidabilità e innovazione tecnologica. L’espansione oltre confine è motivata dalla scarsità di territorio disponibile e dai rischi legati al dissesto idrogeologico. Questo investimento rappresenta il primo di una serie finalizzate a garantire un’autonomia energetica completa.

Bevitori ha sottolineato l’importanza di realizzare progetti che possano portare a una diminuzione delle spese energetiche per i cittadini. Il Segretario Marco Gatti ha evidenziato come questo segni un nuovo inizio nella pianificazione e gestione di progetti infrastrutturali, superando l’inerzia del passato.

L’Azienda dei Servizi ha ricevuto un mandato chiaro, e il direttore Raoul Chiaruzzi ha confermato che il progetto è già autorizzato e non comporta rischi di ricorsi. Le risorse disponibili ammontano a circa 12 milioni di euro, di cui 1,3 milioni sono destinati per l’acquisto della società. Una volta acquistati i terreni, si entrerà nella fase esecutiva, senza gravare sui bilanci dello Stato, e si procederà con gli appalti per la costruzione.

