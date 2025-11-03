Energia pulita e accessibile a Londra per le case popolari

A Londra, un progetto innovativo sta fornendo energia pulita e conveniente direttamente ai residenti delle abitazioni sociali tramite microgriglie solari regolamentate. Sebbene i pannelli solari sui tetti esistano già in alcune zone come Frampton Park, finora la loro energia veniva alimentata principalmente nella rete elettrica.

Grazie a un nuovo schema unico, ora i condomini possono beneficiare direttamente dell’energia generata sui propri tetti. Emergent Energy, sviluppatore di energia pulita, insieme al consiglio di Hackney, sta installando 4.000 pannelli solari in tre complessi residenziali, producendo un megawatt di energia, che rappresenta circa un quinto del fabbisogno energetico degli edifici. Si stima che l’installazione porterà a un risparmio fino al 15% sulle bollette per circa 800 famiglie.

Reg Platt, fondatore e CEO di Emergent Energy, ha affermato: “Nessuno dovrebbe perdere i vantaggi dell’energia pulita generata localmente a causa del proprio reddito o del tipo di abitazione”. Questo nuovo approccio offre ai residenti delle abitazioni sociali l’opportunità di risparmiare sulle bollette energetiche grazie all’energia solare.

Emergent ha suggerito che questa iniziativa potrebbe essere facilmente estesa anche ad altre aree nel Regno Unito. Platt ha evidenziato che il progetto è autofinanziato, indicando che potrebbe portare benefici a milioni di residenti senza necessità di aiuti governativi. Sarah Young del consiglio di Hackney ha sottolineato che queste microgriglie contribuiranno a rendere il quartiere più vivibile per le persone più vulnerabili, evidenziando l’importanza di una transizione energetica giusta.