Energia, il piano energetico nazionale di Meritocrazia Italia

L’obiettivo principale del Piano Energetico Nazionale è sostenere la produzione di energia elettrica e termica, indispensabile per il benessere e lo sviluppo del Paese, tramite impianti economici, a basso consumo di suolo e alimentati da fonti rinnovabili non inquinanti. La pianificazione deve considerare anche sviluppi tecnologici futuri e finanziare ricerche su produzione, trasmissione e utilizzo dell’energia. Meritocrazia Italia esprime il suo accordo con la previsione di energia elettrica necessaria per il 2050, delineata nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), e sottolinea l’importanza di integrare fonti rinnovabili con centrali elettronucleari da 8 a 16 GW per garantire la stabilità della rete elettrica.

Il piano ministeriale, che richiede un investimento di circa 400-500 miliardi di euro, è stato elaborato con un’accurata analisi condotta da esperti, ma Meritocrazia Italia ritiene fondamentale che venga condiviso anche dall’opposizione per evitarne l’interruzione con i cambi di governo. In relazione al ritorno al nucleare, si critica la proposta di piccoli reattori modulari, suggerendo invece l’adozione di impianti nucleari di III Generazione Plus già collaudati, capaci di garantire sicurezza ambientale, incluso in situazioni di emergenza.

Infine, si evidenzia la necessità di risolvere il problema dello smaltimento delle scorie radioattive, per il quale non esiste attualmente un deposito nazionale adeguato. Meritocrazia Italia propone di valutare la costruzione di impianti nucleari sotterranei, con depositi di rifiuti radioattivi sufficientemente profondi per garantire la sicurezza.