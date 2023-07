Energia, il direttore generale ENEA confermato alla presidenza di MEDENER

– Il direttore generale dell’ENEA, Giorgio Graditi, è stato confermato fino al 31 dicembre 2024 alla presidenza di MEDENER, l’associazione delle Agenzie nazionali per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili del Mediterraneo. Lo ha deciso l’assemblea generale dell’associazione, svoltasi presso la sede ENEA di Roma, che, inoltre, ha confermato come segretario generale Roberta Boniotti della Direzione Innovazione e Sviluppo dell’ENEA.

“Questa duplice conferma – commenta Graditi – è un riconoscimento dei risultati conseguiti, in particolare in questi quattro anni, e ci spinge a fare ancora di più per rafforzare il ruolo di MEDENER nel contesto europeo e internazionale e favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile. In questo ambito sarà determinante un efficace coordinamento tra le tre piattaforme dell’Unione per il Mediterraneo che compongono MEDENER”.

MEDENER promuove l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nei Paesi dell’area mediterranea con l’obiettivo di attuare politiche energetiche sostenibili globali e integrate, stimolare lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze e best practice, mettere in atto iniziative progettuali e strategie di cooperazione transfrontaliera.