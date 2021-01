“Come ogni anno, d’inverno, accelera l’aumento del costo del gas” ma “vittoria importante, frutto delle nostre battaglie, è l’automatismo dei bonus sociali di sconto sulla bolletta: da 1 gennaio 2021 chi ne avrà diritto non dovrà più presentare la domanda, ma l’erogazione sarà gradualmente riconosciuta in maniera automatica”. Lo sottolinea in una nota Federconsumatori dopo la comunicazione di Arera sulle nuove bollette energetiche ricordando che “a incrociare le informazioni, in modo che il bonus sia assegnato automaticamente in bolletta, saranno direttamente i soggetti che gestiscono i dati sulle utenze e l’ISEE (Acquirente Unico e INPS), come da noi più volte richiesto”.

