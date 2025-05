Energia Elettrica Gratuita per 6 Ore il 1° Maggio: Perché gli Italiani Non Pagheranno per Luce ed Elettrodomestici

Il 1° maggio 2025, in Italia, durante la Festa dei Lavoratori, si verificherà un evento eccezionale: l’energia elettrica sarà gratuita dalle 11:00 alle 17:00. Questa peculiarità sarà visibile sul sito del Gestore dei Mercati Energetici, dove si evidenzierà un crollo dei prezzi in queste ore. Gli italiani potranno quindi utilizzare elettricamente i loro elettrodomestici, come le lavatrici, senza alcun costo. Il Prezzo Unico Nazionale (Pun) scenderà a zero, il che significa un vero risparmio per i consumatori. I prezzi riprenderanno a salire attorno alle 18:00, con un picco alle 21:00.

Questo fenomeno si verifica raramente, avendo avuto un precedente solo nel periodo della pandemia, ad aprile 2020. La ragione dietro questa situazione è semplice: la domanda di energia scende significativamente durante la Festa dei Lavoratori, con gli italiani che si trovano a festeggiare all’esterno, portando a un eccesso di offerta rispetto alla domanda. Secondo il professor Giuseppe Zollino, per soddisfare la richiesta di 22 gigawatt, basteranno le fonti rinnovabili, come gli impianti eolici e fotovoltaici, senza dover ricorrere alle centrali a gas.

Tuttavia, l’abbondanza di energia da fonti rinnovabili comporta anche rischi. Gionata Picchio, vicedirettore di Staffetta Quotidiana, avverte che la sovrapproduzione rende la gestione della rete complessa e necessita di miglioramenti impiantistici e gestionali. Sebbene l’energia durante queste sei ore sia gratuita, i costi di gestione degli impianti non possono essere trascurati.