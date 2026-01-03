Energia al centro della sicurezza nazionale

La sicurezza energetica è fondamentale per lo sviluppo tecnologico avanzato, dall’intelligenza artificiale al calcolo ad alte prestazioni. La capacità di innovare è vincolata alla sicurezza energetica e chi controlla l’energia controlla indirettamente il ritmo e la scala dell’innovazione. L’energia è al centro della sicurezza nazionale e del potere internazionale e non va più considerata solo un input industriale, ma la principale condizione abilitante dello sviluppo di tecnologie emergenti e infrastrutture digitali.

Il controllo delle risorse energetiche e delle catene di approvvigionamento è al centro della competizione globale, perché l’energia non appare più soltanto una leva economica, ma diventa una infrastruttura insostituibile del potere tecnologico e strategico. Il potere geopolitico si sposta necessariamente verso quegli attori in grado di controllare la produzione energetica primaria, influenzare i prezzi globali, garantire sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli Stati Uniti, la Russia e i Paesi del Golfo hanno un ruolo centrale in questo contesto, mentre l’Europa rischia di restare ai margini. La competizione per le risorse energetiche è sempre più una competizione per il potere globale, perché controllare l’energia consente di influenzare le traiettorie di sviluppo tecnologico, condizionare le catene globali del valore, esercitare pressione indiretta sugli avversari strategici.

L’amministrazione Trump potrebbe aver cercato di costruire un nuovo assetto informale di governance energetica globale, paragonabile per funzione sistemica a una “Yalta energetica”, con Stati Uniti, Russia e Paesi del Golfo come attori centrali. Ciò comporterebbe la concentrazione del controllo energetico in un numero limitato di attori, la definizione implicita di sfere di influenza energetica, la subordinazione di altri attori alla stabilità dell’offerta e dei prezzi.

L’Europa risulterebbe esclusa da tale assetto e i Paesi produttori del Golfo sostituirebbero l’Europa come regolatori dell’offerta. Questa alleanza costituirebbe di fatto il fondamento di un nuovo ordine globale tecnologico in un momento di transizione sistemica in cui la variabile centrale non è il controllo territoriale, bensì l’accesso, la produzione e la stabilizzazione delle risorse energetiche necessarie allo sviluppo tecnologico avanzato.

La transizione energetica non appare sufficiente a ridurre la centralità geopolitica delle fonti tradizionali e le convergenze possibili tra Stati Uniti, Russia e Paesi del Golfo non sono da sottovalutare. Una cooperazione tra questi attori potrebbe contribuire a stabilizzare i mercati energetici, ma avrebbe ricadute dirette e non del tutto trascurabili anche sulla Cina e sull’India.

La necessità per l’Unione europea e i Paesi occidentali è quella di integrare politica energetica e politica tecnologica, diversificare fonti e fornitori, investire in autonomia energetica come leva geopolitica, considerare l’energia come infrastruttura strategica dell’IA. importante riconoscere che la geopolitica dell’energia è oggi uno dei principali campi di competizione e che il potere non si misura più soltanto in termini militari o industriali.