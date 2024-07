Enel nuovo global energy partner del Napoli Calcio

– Enel scende in campo e diventa il nuovo Global Energy Partner della SSC Napoli per le prossime due stagioni. Lo rende noto il gruppo energetico con una nota, precisando che è già attivo nel ritiro estivo di Dimaro, in programma fino al 21 luglio, il Napoli Summer Village powered by Enel, un’area dove i tifosi potranno partecipare ad attività di intrattenimento e scoprire, attraverso i prodotti e le offerte di Enel, come contribuire alla transizione energetica del Paese.

L’azienda sarà presente anche nella seconda parte del ritiro della SSC Napoli come title sponsor del Summer Village di Castel di Sangro.

Ad agosto, con l’avvio della stagione, Enel farà il suo ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona comparendo a bordocampo, sui maxischermi e nei backdrop utilizzati per le interviste pre e post match nelle partite casalinghe del club. La migliore occasione per portare in uno degli stadi più iconici d’Italia il brand di un’azienda che da oltre sessant’anni è sinonimo di energia, sviluppo del Paese e affidabilità per gli italiani.

“Grazie alla collaborazione con la SSC Napoli coniughiamo i valori della sostenibilità con quelli dello sport e diventiamo il partner energetico di riferimento di una delle più importanti squadre del campionato italiano, nonché tra le più amate e conosciute all’estero”, dichiara Nicolò Mardegan, Head of External Relations di Enel “Come la passione per il calcio raggiunge ogni parte d’Italia, l’energia di Enel arriva nelle case degli italiani attraverso reti sempre più moderne e intelligenti, fondamentali per accelerare il percorso che porta verso la transizione e l’indipendenza energetica del Paese”.

“Siamo molto contenti di annunciare Enel come nostro nuovo Global Energy Partner un’eccellenza italiana nel mondo che sposa il nostro progetto in tutti i Paesi in cui è attiva”, dichiara Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli: “Questa partnership si inserisce perfettamente nella nostra strategia globale “From Napoli to the World” e segna un passo decisivo nella costruzione di progetti che guardano a temi di importanza fondamentale come la sostenibilità energetica”.