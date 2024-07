Enel, nel primo semestre record produzione emission free all’84%

– Nel primo semestre del 2024 la produzione di energia elettrica “emission free” raggiunge il livello record dell’84%. In Italia la produzione rinnovabile aumenta del 26% rispetto al primo semestre dello scorso anno raggiungendo il 75% del totale della produzione di Gruppo nel Paese.

Nell’anno in corso la traiettoria di decarbonizzazione di Enel accelera in modo deciso e coerente con gli obiettivi del Piano Strategico 2024-2026. E’ quanto emerge dal Quarterly Bulletin contenente i dati operativi del Gruppo del primo semestre dell’anno 2024.

In particolare: a livello globale, la produzione di energia elettrica “emission free” raggiunge il livello record dell’84% con una significativa diminuzione della produzione da fonti termoelettriche -30%. La capacità rinnovabile totale a livello di Gruppo, consolidata e gestita, arriva a circa 64 GW rispetto ai 58 GW dello stesso periodo del 2023, a parità di perimetro, con un aumento di produzione rinnovabile di circa il 17%. In Italia, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentata del 26% rispetto al primo semestre dello scorso anno raggiungendo il 75% del totale della produzione di Gruppo nel Paese, mentre la produzione da fonti termiche è scesa del 59%. In Spagna, la produzione rinnovabile è aumentata del 36% rispetto al primo semestre dello scorso anno, mentre la produzione di energia elettrica da fonti termiche è scesa di circa l’11%.

Il Report, pubblicato in anticipo rispetto all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel e alla divulgazione dei dati economico-finanziari contenuti nei documenti contabili periodici, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la trasparenza del Gruppo nei confronti della comunità finanziaria, in linea con le best practice dei mercati più evoluti.