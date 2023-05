Enel, Covalis: crescita meglio conseguibile con CdA e presidente indipendenti

– “Covalis è società globale il cui focus è sulle infrastrutture, utilities ed energie rinnovabili, con particolare attenzione a transizione energetica. Covalis per sua natura non è un fondo attivista, in Enel è un investitore di lungo corso, avendo investito da oltre 10 anni e vede Enel come asset strategico”. Lo ha dichiarato Fabrizio Arossa, in rappresentanza di Covalis Capital, durante l’assemblea degli azionisti di Enel.

“Ringraziamo vivamente il CdA uscente e tutti i dipendenti per l’operato svolto e i risultati conseguiti. Il 17 aprile abbiamo presentato per la prima volta una lista di indipendenti per il CdA, proponendo anche un presidente indipendente – ha proseguito – L’iniziativa non è stata contro, ma per incoraggiare un dibattito aperto e trasparente sulla governance, per affrontare sfide attuali e future, e per proporre condizioni ideali per conseguire il suo potenziale da leader della transizione energetica e far fiorire il DNA interazionale”.

Il rappresentante del fondo ha spiegato che “l’obietto di crescita sul lungo periodo è conseguibile al meglio con la promozione di un CdA indipendente e guidato da un presidente indipendente, un consiglio che guardi al futuro con un focus sull’accelerazione della transizione energetica e che sia ispirato dai più alti standard internazionali”.

“Abbiamo presentato una lista tenendo conto delle competenze – ha aggiunto – Oltre a tre candidati italiani sono stati indicati uno statunitense e due spagnole, riflettendo una dimensione operativa di Enel. Questa lista riporta la governance al centro della strategia. Voglio ribadire la fiducia nelle istituzioni italiane e ritengo che dibattito in Enel sia stato positivo per gli investitori globali e incoraggio gli investitori istituzionali a far sentire la loro voce”.