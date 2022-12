Enel cede attività di trasmissione in Cile: effetto positivo su debito

– Enel, attraverso la sua controllata in Cile, ha perfezionato la cessione della propria partecipazione del 99,09% in Enel Transmisión Chile a Sociedad Transmisora Metropolitana, società che gestisce 683 km di linee di trasmissione e 60 sottostazioni 57 di proprietà della società e tre di terzi nell’area metropolitana di Santiago. L’operazione è in linea con il nuovo Piano Strategico del gruppo, in quanto contribuisce al focus sui core business nei paesi Tier-1, fra cui il Cile, uscendo da altri business non più allineati con la strategia, come le attività di trasmissione.

Enel Chile ha perfezionato la cessione a fronte di un corrispettivo complessivo in termini di equity di 1.399 milioni di dollari incluso l’aggiustamento prezzo corrispondenti a circa 1.575 milioni di dollari in termini di entreprise value. L’operazione ha generato un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del gruppo Enel di circa 1,5 miliardi di euro.

Ad acquistare l’asset è stato il Grupo Saesa, principale distributore di energia elettrica nel Cile meridionale. Il perfezionamento dell’operazione ha seguito l’avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e l’approvazione da parte dell’autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica FNE. La cessione è stata eseguita in conformità a un’offerta pubblica di acquisto che STM e Mareco Holdings Corp. hanno avviato il 7 novembre e concluso il 6 dicembre 2022.

Foto: American Public Power Association on Unsplash