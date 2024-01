Enel, buyback per oltre 1,25 milioni di euro

– Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 29 dicembre 2023, nell’ambito programma di acquisto di azioni proprie deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023, complessivamente 186.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 6,7302 euro per azione, per un controvalore pari a 1.251.825,900 euro.

Dall’inizio del Programma, Enel ha acquistato 3.377.224 azioni proprie pari allo 0,0332% circa del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 21.007.908,138 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 29 dicembre complessivamente 9.262.330 azioni proprie, pari allo 0,0911% circa del capitale sociale.

A Milano, oggi, seduta incolore per il Gruppo energetico, che chiude la giornata del 3 gennaio con una variazione percentuale negativa dell’1,24% rispetto alla sessione precedente.