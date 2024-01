Enel acquista azioni proprie e conclude il programma

– Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 15 e il 18 gennaio 2024, nell’ambito programma di acquisto di azioni proprie deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023, complessivamente 254.576 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 6,7015 euro per azione, per un controvalore pari a 1.706.040,764 euro.

In seguito a quanto sopra comunicato, il gruppo energetico ha reso noto di aver concluso il Programma, avviato in data 16 ottobre 2023, nell’ambito del quale sono state acquistate n. 4.200.000 azioni pari allo 0,0413% circa del capitale sociale, al prezzo medio di euro 6,3145 per azione e per un controvalore pari a 26.520.849,002 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 18 gennaio complessivamente 10.085.106 azioni proprie, pari allo 0,0992% circa del capitale sociale.