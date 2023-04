ENEGON confezione da 2 batteria al litio ricaricabili da 9V, 1000mAh con cavo di ricarica USB 2 in 1,batterie 6F22 ad alta capacità per rilevatori di fumo,chitarre elettriche,metal detector,microfoni

Descrizione prodotto

A proposito di prodotto

Tipo di batteria: batteria ricaricabile al litio

Capacità: 1000 mAh

Ideale per l’uso quotidiano, in particolare dispositivi semplici con fabbisogno energetico basso e costante.Perfetto per l’uso in microfoni wireless, controller di console wireless, giochi elettrici, allarmi antifumo/antincendio, metal detector, controller remoto, chitarra elettrica 9V, audio professionale, pistole Paintball, GPS, dispositivi a LED, Walkie-talkie, multimetri, dispositivi per la sicurezza della casa, dispositivi medici ecc.

Prestazioni affidabili, risparmio di tempo e denaro

Con l’elevata densità di energia e una maggiore capacità, le prestazioni della batteria ricaricabile ENEGON 9v sono molto buone, stabili, durevoli e sicure.con il cavo micro USB Type-C 2 in 1, può caricare le due batterie contemporaneamente in meno di 2 ore, ricarica rapida.Priva di Pb/Cd/Hg, è una batteria ricaricabili

Specifiche

Tipo Batteria: Batteria Ricaricabile Li-ion

Capacità: 1000mAh / 9Wh

Numero di ricariche: 500-1000

Dimensioni: 48mm*26mm*17mm

Peso: 0.9oz/pezzo

Voltaggio: 8.4 V (Carica Completa)

Ingresso: DC 5V/1.0A

Temperatura Operativa: Ricarica 0℃ – 45℃

Scarica: -10℃ – 60℃

Più opzioni di ricarica, puoi ricaricarla ovunque.

Con la porta di ricarica micro USB, tu puoi ricaricare da qualsiasi sorgente USB, come PC, caricatore auto, power bank o adattatori ecc.

Ciclo di vita più lungo: 500-1000 volte

La batteria agli ioni di litio da 9 V di grande capacità ENEGON da 1000 mAh offre una maggiore durata rispetto ad altre.

Contenuto della confezione

2* ENEGON Batterie 9V Ricabili

1* Cavo Micro USB 2 in 1

1* Scatolina

1* Manuale Utente

Funziona perfettamente con la maggior parte dei dispositivi 9v

【Alta capacità e alte prestazioni】 La batteria ricaricabile da 9 volt di ENEGON ha una capacità reale fino a 1000mAh/9Wh, almeno 2 volte la normale batteria alcalina e 3 volte la batteria NiMH,le batterie possono essere ricaricate più di 500-1000 volte. Funziona con facilità e senza effetto memoria,fornisce più energia per la tua attrezzatura.Maggiore è la capacità, maggiore è il tempo di lavoro.Ideale per qualsiasi dispositivo che necessita di batterie da 9V,consente di risparmiare risorse e denaro

【Compatibilità universale】 Ampiamente utilizzato nei dispositivi domestici, come rilevatori di fumo, microfoni wireless, controller di videogiochi wireless, fotocamere digitali, calcolatrici, giocattoli elettronici, metal detector, rilevatore di telecomando, chitarra elettrica 9v, audio professionale, pistole per paintball, GPS, dispositivi di illuminazione a LED, walkie-talkie, multimetri,dispositivi medici e altri dispositivi elettronici ad alto consumo.Sostituzione per la tua batteria da 9 V.

【Rende la ricarica più veloce e più facile】 La batteria è dotata di un caricatore per cavo micro USB 2-in-1 ad alta efficienza di conversione.La ricarica completa richiede solo 1,5 ore, può essere collegata alla maggior parte delle sorgenti USB come PC, caricabatterie per auto o power bank, caricabatterie da muro, caricabatterie per telefono, comodo per caricare la batteria ovunque e in qualsiasi momento, risparmiare tempo e lo stato di ricarica è facile da sapere dall’indicatore luminoso a LED.

【Protezioni di sicurezza molto vantaggiose】 La batteria agli ioni di litio da 9 V ha quattro protezioni (protezione da sovraccarico, cortocircuito, alta temperatura e sovratensione) con una struttura di alta qualità e resistente al fuoco. Nota: per una consegna sicura, la batteria contiene solo il 20% di energia, si prega di caricarla completamente prima dell’uso. Le batterie raggiungeranno la loro massima prestazione dopo 3-5 cicli completi di carica e scarica.

【SERVIZIO DI GARANZIA】 Batteria 2 * 9V, cavo di ricarica USB 1 * 2 in 1. ENEGON offre una garanzia di 12 mesi, un rimborso di 3 mesi, un servizio clienti 24 ore su 24 per garantire la vostra soddisfazione. Le batterie ricaricabili al litio da 9V sono certificate CE, FCC, RoHS. Acquista con fiducia.

25,99 €