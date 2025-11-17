Endorsement di Salvini per Zaia: tensioni in Veneto

Matteo Salvini ha espresso il suo sostegno a Luca Zaia per un possibile ingresso in Parlamento, ma questa mossa ha suscitato reazioni negative a Venezia. L’endorsement di Salvini, che ha accennato alla disponibilità di un seggio lasciato libero da Alberto Stefani, ha creato frizioni all’interno della Liga Veneta, dove Zaia è una figura di spicco.

Salvini ha detto che spetta a Zaia decidere se voler andare a Roma, sottolineando l’importanza del suo nome nelle prossime elezioni. Tuttavia, a Palazzo Balbi la situazione è più complessa. I due non si sentono da mesi, e Zaia ha recentemente affrontato difficoltà nel vedere il proprio nome incluso nel simbolo della Lega. La tempistica dell’endorsement è stata vista come problematica, poiché Zaia sta attualmente conducendo una campagna elettorale intensa in Veneto come capolista della Lega. I commenti sulla sua potenziale candidatura a Roma, a pochi giorni dalle elezioni, sono stati definiti azzardati dai suoi sostenitori.

Inoltre, Zaia è preoccupato per gli equilibri politici a Palazzo Balbi, dove la Lega avrà un numero limitato di assessori e potrebbe trovarsi in difficoltà con Forza Italia. Alcuni suggeriscono che Zaia potrebbe decidere di rimanere in Veneto, assistendo Stefani dal consiglio regionale. Le opzioni per il futuro di Zaia sono molteplici: un ruolo a Roma, una candidatura a sindaco di Venezia o la presidenza dell’Eni. La situazione rimane incerta, e Zaia è concentrato principalmente sulle imminenti elezioni.