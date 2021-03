Cristina oggi ha 42 anni e, da più di 20, la sua esistenza è un percorso ad ostacoli, affrontato con pazienza e coraggio, ma non sempre con la speranza di poter essere supportata nella gestione della patologia che ventidue anni fa aveva fatto capolino nella sua vita. E’ una insegnante delle scuole elementari, specializzata in ruoli di sostegno e le sue giornate sono state spesso cadenzate dagli impegni di lavoro, ma soprattutto dai dolori fisici, provocati da una malattia: l’endometriosi.



La diagnosi non era arrivata immediatamente. Per identificare con precisione questo genere di disturbo, sono molte le indagini necessarie e il cammino di Cristina per arrivare ad una prima risposta certa, è stato inevitabilmente lungo e tortuoso. “Soltanto dopo 8 anni di ricerche – racconta la donna – i medici sono giunti alla conclusione che si trattava di endometriosi. Un termine che mi era totalmente sconosciuto, un male di cui non sapevo nulla, a differenza di adesso che so bene con che cosa ho a che fare”.

Agli esordi della patologia, i medici ai quali si era rivolta Cristina, avevano brancolato nel buio. I forti dolori, spesso invalidanti, condizionavano la vita sociale della donna, specialmente a livello lavorativo. Aveva finito per isolarsi un po’ da tutto, stanca di doversi giustificare in ogni contesto e di essere creduta fino a un certo punto. “Dopo un po’ avevano cominciato a considerarmi una persona asociale, ma non potevo raccontare nel dettaglio, non avrebbero neppure capito. Di fatto io organizzavo lavoro e studio in base ai miei cicli mestruali, calcolando le tempistiche per essere abbastanza sicura di poter portare a termine gli impegni presi. Agli occhi della gente cercavo di essere a posto, di non farmi vedere dolorante, intontita dagli antidolorifici. Ma stavo sempre peggio”.

I dolori, ogni mese, erano sempre più forti e non legati solo al momento del ciclo, con mal di testa, nausea, dolori muscolari e stanchezza cronica. “Svolgevo il mio lavoro con dedizione e professionalità – spiega Cristina – ma il mio fisico alcune volte non ce la faceva e allora prendevo giorni di malattia. Mi vergognavo perfino di telefonare al lavoro per avvisare che non sarei andata, o al medico per chiedere il certificato. Sapevo cosa pensavano. Per loro io non avevo niente, se non un po’ di stress che causava tutti i miei malesseri”.

Poi la svolta. Finalmente un medico intuisce che possa trattarsi di endometriosi. Si arriva in breve all’operazione in laparoscopia che conferma l’ipotesi. “Sono trascorsi 11 anni da quell’intervento e ho una vita diversa. I dolori sono notevolmente diminuiti, seguo il protocollo di cura e prevenzione che mi hanno consigliato e riesco a gestirmi bene. Non mi arrendo. Adesso so con che cosa ho a che fare e la consapevolezza è già un passo avanti”.

Per endometriosi si intende la presenza di endometrio, cioè il normale tessuto che riveste la cavità uterina e che dà origine al flusso mestruale, in una sede anomala rispetto a quella naturale. Questo tessuto, in presenza di patologia, va a collocarsi al di fuori della cavità uterina, solitamente nella pelvi femminile, provocando infiammazione, dolore e infertilità.

Un disturbo che interessa 150 milioni di donne nel mondo, 14 milioni in Europa e 3 milioni solo in Italia. La scienza ha scelto il mese di marzo per incentivare la sensibilizzazione sulla malattia e il 19, in particolare, sarà la Giornata Mondiale dedicata all’endometriosi che comincia a manifestarsi dopo il menarca, dando i suoi primi segnali durante l’adolescenza.

Il dottor Almerindo Jacomuzzi, specialista in Ginecologia ed Ostetricia a Torino, spiega che “le cause della comparsa di un’endometriosi non sono ancora ben note. Tre sono le ipotesi: 1) Un flusso retrogrado durante il ciclo per cui cellule endometriali migrano attraverso la salpinge in peritoneo e qui si impiantano reagendo agli stimoli ormonali dell’ovaio con crescita e sanguinamento mensile. 2) La trasformazione del tessuto peritoneale in alcune aree in tessuto endometriale. 3) Un’azione autoimmune che risulta legata a cause genetiche. Il problema – prosegue l’esperto – inizia con la comparsa del ciclo mestruale e termina con la menopausa. Ma nel frattempo può compromettere la fertilità della paziente. Non in tutti i casi però, soltanto se i processi flogistici interessano organi impegnati nel precesso di fecondazione. Con salpingi pervie e ovaie interessate solo parzialmente, la fertilità sarà compromessa solo parzialmente”

Ad operare la 42enne Cristina, protagonista del racconto, fu il dottor Pietro Giulio Signorile, oggi presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, medico chirurgo, specialista in Ostetricia e Ginecologia, il quale spiega quanto sia importante una diagnosi certa e il più tempestiva possibile. “La diagnosi precoce è importantissima perché l’endometriosi progredisce nel tempo. Nei Paesi occidentali c’è un ritardo diagnostico inaccettabile di circa 8 anni dai primi sintomi. I sintomi spesso vengono confusi e sottovalutati, la paziente viene sottoposta a visite ginecologiche, risonanze magnetiche, ecografia, esami del sangue per la ricerca di marcatori. Al momento si sta testando anche un nuovo strumento diagnostico attraverso la saliva, in modo veloce e non invasivo. Nei campioni di donne affette da endometriosi si rilevano in effetti valori alterati della proteina Za2G (Zinc-Alpha 2 Glycoprotein), il marker più specifico per la patologia, e del Complemento C3 e dell’Albumina (HSA). Questi risultati ci incoraggiano a proseguire nella ricerca e sviluppo per far sì che il test possa diventare accessibile a tutte le donne affette da endometriosi o che ne abbiano anche solo il sospetto”.

“I sintomi principali – spiega Signorile – sono i dolori pelvici, anche devastanti, soprattutto nella fase del ciclo e dell’ovulazione, momenti in cui la malattia produce più secrezione che determina una forte infiammazione locale. Poi c’è la stanchezza fisica cronica, determinata dal continuo lavoro dell’apparato immunitario impegnato ad arginare l’infiammazione”.

Per combattere il disturbo si può agire attraverso una alimentazione specifica e l’assunzione di ormoni. “Una volta che si ha la diagnosi -dice Signorile – si può lavorare sull’eccesso di ormoni che fa crescere la malattia, la quale genera infiammazione e l’infiammazione fa produrre più ormoni. E’ una spirale. Per questo abbiamo messo a punto da oltre 10 anni una dieta che si basa su quattro pilastri: riduzione dell’assunzione di estrogeni (es. soia); aumento di cibi antiestrogenici (es. fibre); riduzione di cibi proinfiammatori; aumento dei cibi antinfiammatori (es. Omega3). In questo modo diminuiscono ormoni, infiammazione e dolori. Si agisce sui sintomi e sulla malattia riducendone la percentuale di crescita”.

“Certamente l’alimentazione ha grande importanza nella gestione di questa malattia – conferma il dottor Jacomuzzi – per le caratteristiche antinfiammatorie di alcuni cibi. Bisogna prediligere verdure, cereali, legumi e sostanze ricche di omega 3 come il pesce azzurro. Poca carne rossa e grassi saturi”.

Sul fronte chirurgico invece si interviene attraverso la laparoscopia. “L’unica terapia possibile, e a volte anche definitiva, è la rimozione della malattia attraverso la chirurgia laparoscopia – dice il dottor Signorile -. Le indicazioni riguardano pazienti che manifestano forti dolori e che hanno infertilità a causa della malattia. L’intervento da un lato completa la diagnosi, dall’altro serve ad asportare tutti i focolai. Può essere risolutivo ma deve essere eseguito in centri specializzati. Il ricovero medio è di due giorni, il recupero è abbastanza immediato”.

Per il dottor Jacomuzzi “l’intervento chirurgico è consigliato in caso di grosse masse ovariche o di localizzazioni che procurano rischi per altri organi ( uretere-vescica -retto-sigma). E’ difficile con la chirurgia – chiarisce il dottore – avere un risultato di completa guarigione in prospettive future e l’intervento a volte porta con sé grosse complcazioni”.

“L’inizio del ciclo mestruale, caratterizzato da una forte produzione di ormoni, è un momento delicato e bisogna fare molta attenzione ai sintomi, ad esempio dolori mestruali molto forti, senso di spossatezza, disturbi intestinali ricorrenti, disturbi gastrici, dolore pelvico cronico sono campanelli d’allarme – avverte il dottor Signorile – l’invito è ricorrere al medico per una visita ginecologica”.

Lo specialista che prende in carico la paziente, darà anche indicazioni sul tipo di terapia da seguire, soprattutto per arginare i forti dolori. “Sono consigliati – spiega il dottor Jacomuzzi – Tutti i farmaci antinfiammatori per il controllo del dolore mestruale che dura prevalentemente per tutto il ciclo, non solo il primo giorno. Poi farmaci ad azione ormonale che riducono il flusso mestruale o lo interronpono per alcuni mesi. La pillola senza interruzione e farmaci detti analoghi chi interrompono il flusso per mesi, ma che hanno spesso effetti collaterali”.

Un recente progetto della Fondazione Italiana Endometriosi si sta occupando di dare assistenza alle donne affette dalla malattia. Soprattutto attraverso una Community, nata a gennaio 2018, e oggi con 30 mila iscritti. La patologia ha un forte impatto sulla vita lavorativa, familiare e sociale. Spesso si verificano dolori nei rapporti sessuali che impediscono una normale attività di coppia ed esiste il problema dell’infertilità. Inoltre si possono verificare casi di ‘brain fog’, nebbia cerebrale, con amnesie e disturbi di attenzione. La Community sostiene le pazienti attraverso interazioni e consigli.