Endometriosi: informazione e sensibilizzazione nella comunità

L’endometriosi è una patologia ginecologica che colpisce oltre 3 milioni di donne in Italia, ma è ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Una nuova iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo disturbo, attraverso il progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank” lanciato dall’Associazione no profit “La voce di una è la voce di tutte” di Vercelli.

Il Comune di Quaregna Cerreto ha deciso di partecipare a questo progetto, che si propone di informare e sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni e le loro famiglie. Un elemento chiave dell’iniziativa è la realizzazione di panchine gialle, simbolo della lotta contro l’endometriosi, in spazi pubblici della città. Una di queste panchine sarà posizionata in Piazza Verdi e adornata con una targa contenente un QR code che rimanderà a un video informativo sulla malattia.

La necessità di questo tipo di progetti è evidente, dato che il tempo medio per una diagnosi di endometriosi è di 7-9 anni, il che può portare a complicazioni mediche e psicologiche. Oggi, il progetto ha già portato alla creazione di 343 panchine in diverse città italiane, confermando la sua rilevanza a livello nazionale. L’Amministrazione comunale ha riconosciuto l’importanza culturale e sociale di quest’azione, rendendola parte attiva nella lotta per una maggiore consapevolezza sull’endometriosi.