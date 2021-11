Endemol Shine Italy, società di produzione del Grande Fratello Vip, pochi minuti fa ha diramato un comunicato stampa in cui prende ufficialmente le distanze dalle parole di Alfonso Signorini che, durante la diretta di ieri sera, in un momento goliardico con Giucas Casella ha dichiarato: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, tra l’altro. Anche quello dei cani non ci piace“.

Una frase inizialmente passata inosservata (sia per l’orario, sia per il tono scherzoso con Casella), ma che oggi è stata ripresa dalle maggiori testate giornalistiche scatenando – giustamente – indignazione e prese di posizione anche dal mondo della politica.

Endemol Shine Italy, il comunicato stampa

A tal proposito la società di produzione ha così scritto ha così scritto:

“Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.

Alfonso Signorini replicherà a questa polemica nella puntata di venerdì?