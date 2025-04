End of the World, il nuovo singolo di Miley Cyrus

Lunedì scorso, Miley Cyrus ha pubblicato in anticipo qualcosa di sorprendente: la title track del suo nuovo album, “Something Beautiful”, in arrivo il 30 maggio. Tuttavia, oggi la popstar ha svelato il vero primo singolo di questa nuova era, “End Of The World”. Questo brano è subito accattivante e molto diverso dal precedente, sollevando l’aspettativa dei fan.

“End Of The World” è una canzone ben strutturata e orecchiabile, con potenziale per diventare un classico. Condivide il tema della fine del mondo con “Die With A Smile”, e i fan sperano possa avere il successo di collaborazioni recenti, come quella di Gaga e Mars, che continua a mantenere posizioni alte nelle classifiche. Questo brano si aggiunge così alla playlist “Apocalisse”, insieme a “Till The World Ends” e “Die With A Smile”, suggerendo che se il mondo deve finire, deve farlo con una colonna sonora piacevole.

Il testo di “End Of The World” parla di sentimenti di incertezze e desiderio di vivere intensamente il presente, contrastando l’idea che il futuro sia in pericolo. L’invito a “fingere che non sia la fine del mondo” ricorre nel ritornello, mentre si descrivono esperienze spensierate e avventure da vivere. La canzone invita a trascorrere momenti memorabili insieme, anche di fronte all’inevitabilità della fine. Con immagini di viaggi e festeggiamenti, il messaggio principale è quello di godere del presente nonostante le incertezze future.