ENCOFT Set Copripiumino Matrimoniale Completo Sacco, Copripiumino 220x240cm + 2 Federe 50x75cm, Copri Piumone in Poliestere Microfibra, Motivo Geometrico Grigio, 3pz Set Biancheria da Letto

Descrizione prodotto

Pacchetto Include:

1 x copripiumino matrimoniale

2 x federa

Grande Dimensione

Ci sono 3 dimensioni per nostro ENCOFT set biancheria da letto:

Double size: copripiumino matrimoniale: 200x200cm, federa: 50x75cm

King size: copripiumino matrimoniale: 220x240cm, federa: 50x75cm

King size: copripiumino matrimoniale: 220x240cm, federa: 80x80cm

Nota bene: dovere misurare bene la tua trapunta per scegliere la taglia adatta; Il colore dell’articolo reale che ricevuto può varia dall’immagine a causa di differente obiettivo di macchina fotografica e differente ambiente luminoso.

Istruzioni di Lavaggio:

1. Questo set copripiumino matrimoniale è lavabile, puoi lavarlo in lavatrice o a mano.

2. Temperatura di lavaggio: non supera i 30 gradi.

3. Non candeggiare, non lavare a secco.

4. Può essere stirato, ma a bassa temperatura.

Materiale

Dimensione

220x240cm 200x200cm 220x240cm 230x250cm 230x250cm 220x240cm

C’è la federa?

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lavabile in lavatrice?

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✅【Materiale】– Il nostro set copripiumino matrimoniale è realizzato in microfibra di poliestere per una morbidezza eccezionale, è morbido, traspirante, leggero e di facile manutenzione. Resistente al restringimento, allo sbiadimento e allo strappo, abbastanza forte da resistere a frequenti cicli di lavaggio e asciugatura.

✅【Cerniera Nascosta】– Grazie al taglio con ampio imbuto potrai facilmente inserire il piumino o la trapunta al nostro copripiumino matrimoniale interno. E la cerniera con disegno nascosto non fa male alla nostra pelle, è anche molto bello.

✅【Disegno】– Elegante set copripiumino matrimoniale con motivo geometrico grigio, dà un aspetto semplice e moderno alla tua camera da letto. Nota: Il motivo della federa fa parte del copripiumino, è casuale.

✅【Facile Manutenzione】– Questo set biancheria da letto è lavabile, puoi lavarlo in lavatrice o a mano, la temperatura di lavaggio non supera i 30 gradi, è meglio lavaggio inverso. Non candeggiare, stirare a bassa temperatura, se necessario.

36,99 €