L’idea che la cucina italiana sia soltanto un repertorio di ricette tramandate per generazioni non regge più. Al Crea, a pochi giorni dal verdetto ufficiale sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, hanno deciso di mettere mano a quello che mancava: un lavoro organico, ampio e verificato capace di restituire il senso di un percorso collettivo lungo più di un secolo. Il risultato è l’Enciclopedia della cucina italiana, un volume costruito in anni di raccolta, confronto e studio da parte dei ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e degli antropologi dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Alle spalle del volume c’è un archivio impressionante: quasi 130 anni di storia culinaria rilette attraverso 1.100 ricette complete di fotografie, tratte dai sette ricettari che hanno plasmato l’immaginario gastronomico italiano. Dentro si trovano 900 valori nutrizionali, 200 commenti legati alla salute e altri 200 contributi di taglio storico-antropologico; compaiono inoltre 700 ingredienti, sempre con l’indicazione delle eventuali Ig, insieme a un atlante dei cibi e uno dei nutrienti.

Il progetto comprende anche cinquanta ricette originali firmate Crea-Alimenti e Nutrizione e un centinaio di accoppiamenti pensati per essere nutrizionalmente equilibrati, un modo per rileggere la tradizione con un occhio all’alimentazione contemporanea senza snaturarne lo spirito. La struttura dell’Enciclopedia permette di muoversi su due piani: da un lato una lettura storica che attraversa epoche, esigenze e cambiamenti sociali, dall’altro una raccolta di informazioni pratiche che va dalla conservazione degli alimenti alla reinterpretazione contemporanea delle ricette classiche, affiancate dai relativi valori nutrizionali.

La scelta dei sette ricettari di riferimento rappresenta un filo che tiene insieme generazioni di autori e lettori: da Pellegrino Artusi, con la prima edizione del 1891, al Talismano della felicità, dal Cucchiaio d’argento del 1959 fino all’edizione del 2020, per arrivare all’opera di Gualtiero Marchesi e ai materiali dell’Accademia della cucina italiana. Un mosaico che mostra come la cucina italiana sia stata riscritta decine di volte pur restando riconoscibile nel suo impianto, perché capace di assorbire cambiamenti, mode, contaminazioni e trasformarli in qualcosa che poi diventa memoria collettiva.

Per rafforzare il valore culturale del progetto, il Crea ha coinvolto specialisti di tutta la filiera agroalimentare: pasta, formaggi, carne, acquacoltura, orticoltura, florovivaismo, viticoltura, agrumicoltura, olivicoltura, frutticoltura. un modo per ricordare che ogni ricetta è un punto d’arrivo, frutto di competenze e territori diversi, e che l’identità gastronomica è costruita ogni giorno nelle aziende agricole, nei campi sperimentali, negli allevamenti e nei frutteti. Non manca un’attenzione al legame tra cibo e salute e, forse a sorpresa, uno sguardo verso lo Spazio, con i progetti di alimentazione per le missioni future che stanno diventando terreno di ricerca avanzata.

La direttrice generale del Crea, Maria Chiara Zaganelli, ha sintetizzato così lo spirito del lavoro: “Dietro la cucina italiana c’è tanta ricerca e tanta innovazione”. Un’affermazione semplice che tuttavia aiuta a comprendere il peso di un progetto pensato per sostenere la candidatura Unesco non con una narrazione autocelebrativa, ma con un lavoro documentato e verificabile. un modo per presentare la cucina italiana nella sua complessità, senza stereotipi, e restituire a chi cucina – professionisti e non – una storia che continua a crescere e a trasformarsi.