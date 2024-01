Enav nella Top 10 delle “Aziende più attente al clima”

– ENAV – la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia – si è classificata al settimo posto su oltre 600 aziende identificate nella classifica “Aziende più attente al clima”, unica società del settore a raggiungere la top ten. L’indagine, pubblicata dalla rubrica Pianeta 2030 – Corriere della Sera e curata da Statista, realtà specializzata in ricerche di mercato, ranking e analisi di dati aziendali, si è concentrata sulla riduzione del rapporto tra le emissioni di CO2 e il fatturato.

La ricerca si è basata, infatti, sui consumi di CO2, suddivisi in scope 1 emissioni dirette e scope 2 emissioni indirette, in relazione al fatturato. La riduzione del rapporto tra emissioni e fatturato Compound Annual Reduction Rate, indica appunto il grado di diminuzione delle emissioni di CO2 delle aziende.

L’Amministratore Delegato Pasqualino Monti ha dichiarato: “Siamo soddisfatti ed orgogliosi di questo risultato raggiunto grazie al lavoro di tutte le persone dell’Azienda. La strategia del Gruppo ENAV è in linea con gli obiettivi climatici Net Zero 2050 per ridurre al minimo l’impatto delle emissioni di CO2. Stiamo finalizzando un piano industriale in cui gli obiettivi di business sono integrati completamente con la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale”.

Va ricordato che il Gruppo ENAV alla fine del 2023 ha raggiunto la carbon neutrality, unico service provider del traffico aereo al mondo ad aver centrato questo obiettivo. La Società ha ridotto le emissioni generate da attività aziendali di oltre l’80% grazie all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e ha compensato il restante 20% circa finanziando due progetti di sostenibilità ambientale in India e in Mozambico.

Peraltro, ENAV contribuisce anche alla riduzione delle emissioni da parte delle compagnie aeree grazie ad un intenso lavoro di ottimizzazione delle rotte che, nel solo 2023, ha consentito ai vettori di risparmiare oltre 60 milioni di kg di carburante.