“L’obiettivo è partire con la sperimentazione” per i voli suborbitali “nel 2023 a Grottaglie”. Lo ha detto il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta in occasione della presentazione del Rapporto annuale dell’Ente. L’aeroporto di Taranto Grottaglie è il sito individuato per la realizzazione del primo spazioporto in Italia.

L’Enac ha già redatto nel 2020 una prima versione del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti, che è in vigore dall’ottobre scorso.

“Adesso si tratta di stabilire le regole per operazioni e traiettorie, che pensiamo possano essere pronti per fine anno di licenziare – spiega Quaranta – Oggi non c’è un player nazionale, ma c’è già qualche soggetto internazionale che si sta affacciando. La sperimentazione, spiega ancora, partirebbe all’inizio con voli punto-punto con obiettivi scientifici.