Enac, oggi il Cda: rafforzato il ruolo del Responsabile della Sicurezza

Il 27 settembre 2024 si è tenuto un incontro del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), presieduto da Pierluigi Di Palma e Alessio Quaranta. Hanno partecipato diversi consiglieri e un magistrato della Corte dei Conti. Durante l’incontro, Di Palma ha espresso gratitudine per il lavoro del CdA volto a favorire uno sviluppo innovativo e sostenibile del settore aereo, promuovendo la concorrenza leale e la protezione dei passeggeri.

Tra le decisioni prese, è stata valorizzata la figura del caposcalo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema aeroportuale e ottimizzare la gestione dei disservizi per i passeggeri. È stata anche prevista una maggiore autonomia decisionale e finanziaria per il Security Manager, volto a garantire un’operatività tempestiva nelle operazioni di sicurezza.

Un altro punto importante discusso è l’ottimizzazione della capacità aeroportuale in previsione della stagione estiva 2025. L’ENAC ha condotto un’analisi delle performance di sei aeroporti italiani – Catania, Bergamo, Verona, Napoli, Bologna e Palermo – al fine di definire la capacità massima in termini di movimenti e passeggeri. È emerso che una programmazione omogenea dei movimenti può portare benefici al sistema, riducendo il rumore e limitando la pressione sul personale durante i periodi di congestione aeroportuale, rendendo il sistema più resiliente in caso di eventi non programmati.

Infine, si è deliberato in merito alla bozza di un disegno di legge per ratificare la Convenzione di Cape Town, un passo che potrà migliorare la competitività dell’Italia e favorire la sua piena integrazione nel sistema aeronautico globale. Questo meeting ha segnato un momento cruciale per il futuro dell’aviazione civile in Italia, con l’impegno a garantire operazioni all’insegna della sostenibilità, innovazione e sicurezza nel settore.