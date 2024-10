En plein Italia, ecco gli azzurri qualificati

L’Italia raggiunge un traguardo storico alle ATP e WTA Finals, con Jannik Sinner e Jasmine Paolini che partecipano al singolare, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile, e Sara Errani e Paolini nel doppio femminile. Questa rappresentanza è la prima dal 2009, quando gli Stati Uniti avevano ottenuto un simile poker di qualificazioni.

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, chiude la stagione in vetta alla classifica ATP, un record per un italiano. Nel 2022, Sinner era già arrivato in finale, fermato da Novak Djokovic, diventando il primo italiano a battere due numeri 1 del mondo in un’unica stagione. Ha avuto un anno eccezionale, con 14 quarti di finale su 14 tornei, 11 semifinali, e ha vinto 6 titoli, tra cui due Slam, un’impresa mai riuscita ad un altro italiano.

Dall’altra parte, Jasmine Paolini ha segnato un’inaspettata ascesa. Partita dalla posizione 30 del ranking WTA, è diventata la prima giocatrice non top 5 a raggiungere la finale sia al Roland Garros che a Wimbledon nello stesso anno. Ha vinto un torneo WTA 1000 a Dubai ed è entrata per la prima volta nella Top 15. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale in uno Slam per la prima volta, si è qualificata nella Top 10 il 10 giugno, giorno in cui l’Italia ha avuto un rappresentante in entrambe le classifiche top.

In doppio, Paolini collaborerà con Sara Errani alle WTA Finals. Questo rappresenta un ritorno per Errani, che è stata alle Finals nel 2012 e 2013 con Roberta Vinci. La coppia ha vinto titoli a Linz e agli Internazionali d’Italia, e sono diventate le prime italiane a conquistare una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici.

Per quanto riguarda i Bolelli e Vavassori, la loro qualifica alle ATP Finals rappresenta una nuova opportunità, dopo che Bolelli aveva già partecipato nel 2015 con Fabio Fognini. Hanno vinto tre titoli e disputato due finali Slam, diventando così una delle coppie italiane più riuscite della storia.

Le Finals di Riad e Torino saranno quindi un’occasione unica per celebrare i successi del tennis italiano a livello internazionale, con un’eccezionale presenza in tutte le categorie.