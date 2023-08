Emy Buono pentita di una scelta lavorativa, Barbara d’Urso l’aveva avvisata

Era il 6 maggio del 2022 quando Emy Buono, ospite da Barbara d’Urso insieme al fidanzato Denis Dosio, aveva confessato che avrebbe aperto un canale su OF per guadagnare soldi facili.

Sarebbe dovuto essere un debutto low profile sull’account del fidanzato, tant’è che la stessa Barbara d’Urso, rivolgendosi a Denis Dosio, disse: “Piccoletto, lasciami stare Emy perché come ti ho creato ti distruggo, Emy non accettare di farlo, preserva l’intimità di coppia!“.

Emy Buono, come la storia ci ha insegnato, non ha preservato l’intimità di coppia e non ha seguito il consiglio della conduttrice. A distanza di un anno se n’è però pentita.

“Come sto? Non bene. Domani vado in convento per un po’. Ho bisogno di ritrovare un po’ serenità” – ha dichiarato a FanPage – “Faccio sul serio. Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po’ di pace e un po’ di benessere”.

Emy Buono: “Mi sono pentita di aver aperto un profilo su OF”

“Mi sono pentita di aver aperto un account OF. Mi sono pentita di aver venduto video privati. Perché? La piattaforma non è sicura, non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari. Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta. Raramente mi pento di ciò che faccio, però non avevo messo in conto alcune conseguenze”.

E ancora:

“A me piace ancora mettermi in mostra, mi è sempre piaciuto, quello che però mi spinge a pentirmi di OF, è principalmente il fatto che non mi sono sentita più sicura di fare quello che facevo. Fintanto che questi video restavano in piattaforma mi stava bene, ma il fatto che sono usciti fuori e sono diventati virali, alla portata proprio di tutti, mi ha fatto capire delle cose. Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un’egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti”.

Il profilo di Emy Buono è stato ufficialmente chiuso, così come la sua relazione con Denis Dosio.