EmptyMuseum: alla scoperta del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri con Igers

Si terrà il prossimo 26 novembre la prima edizione di #EmpytMuseum: una visita notturna del Museo e del Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri.

A partecipare saranno gli influencers e i fotografi delle community di Igers Reggio Calabria e Igers Calabria per condividere l’esperienza sui canali social.

La prima città ad ospitare l’evento fu, nel 2013, New York con l’Empty organizzato al Metropolitan Museum of Art. In Italia dal 2015 l’iniziativa è stata replicata al Museo Madre di Napoli, alla Venaria Reale di Torino, alla Fondazione Prada di Milano, al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze e ai Musei Capitolini di Roma.

L’edizione di Locri è organizzata dalle community calabresi del network IgersItalia in collaborazione con il MIC – Direzione Regionale Musei Calabria e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Per seguire l’evento sui social si potrà seguendo l’hashtag #emptymuseumlocri e gli account Instagram: @parcoarcheologicolocri, @igers.reggiocalabria e @igers.calabria.

“Il primo #Empty calabrese – racconta Salvatore Borzacchiello, local manager di Igers Reggio Calabria e Admin di IgersItalia – sarà ospitato al MuParc di Locri dove la community di Igers potrà catturare e raccontare, in assoluta libertà, l’atmosfera affascinante del museo in notturna incontrando i meravigliosi reperti conservati nello splendido Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri.”

“Questa iniziativa si inserisce nel rapporto di collaborazione che abbiamo avviato con la community di IgersItalia in occasione dell’inaugurazione del Museo archeologico, nel maggio scorso – ha commentato la direttrice del Parco Elena Trunfio. Rappresenta un’ulteriore opportunità di valorizzazione del nostro Parco attraverso linguaggi ormai consolidati e che ci permettono di rivolgerci ad un pubblico di utenti diversi, in particolare quelli più giovani. Ringrazio Salvatore Borzacchiello e tutta la sua squadra per l’entusiasmo e la piena condivisione di intenti. Sono certa che tutti gli igers coinvolti vivranno un’esperienza magica come solo il Parco archeologico di notte sa offrire.”

Più info su https://www.instagram.com/p/ClGsIqDMdFb/