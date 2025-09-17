Emporio Armani veste la SSC Napoli in stile e classe

Emporio Armani vestirà con abbigliamento formale i giocatori e lo staff della SSC Napoli per l’intera stagione calcistica. Questa collaborazione quinquennale partirà il 17 settembre, in vista del debutto europeo a Manchester, e accompagnerà la squadra in tutte le occasioni ufficiali delle gare.

Questa nuova partnership si aggiunge a quella già esistente con EA7, sponsor tecnico del club da cinque anni. Il guardaroba Emporio Armani offre un mix di comfort e stile, con capi eleganti e pratici. La collezione comprende abiti formali, t-shirt, pullover e accessori come zaini, beauty case e trolley. I capi, prevalentemente blu navy, sono decorati con patch in pelle e ricami che richiamano i colori della squadra.

La collaborazione tra Emporio Armani e SSC Napoli rappresenta un forte legame tra due eccellenze italiane, esprimendo una significativa identità comune.