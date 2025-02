Empoli-Milan: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma, il Milan si prepara a ritornare in campionato, cercando punti fondamentali per la qualificazione alla Champions League. Oggi, sabato 8 gennaio, i rossoneri affronteranno l’Empoli allo stadio Castellani, mentre i toscani, attualmente quintultimi con 21 punti, vedono la partita come una sfida cruciale per la salvezza.

Ci sono importanti novità per il Milan, con Conceicao che darà spazio ai nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix, già visti in campo come subentrati contro la Roma. D’altra parte, l’allenatore dell’Empoli, D’Aversa, si affida alla coppia d’attacco Colombo-Esposito. Le formazioni previste per il match sono le seguenti:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

La partita Empoli-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky che hanno il pacchetto “Zona Dazn”, l’incontro sarà visibile anche sul canale 214 di Sky. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:00.