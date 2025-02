Empoli-Milan 0-2, gol di Leao e Gimenez tra VAR e polemiche

Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta, battendo l’Empoli 2-0 al ‘Castellani’ nella 24/a giornata di Serie A. La squadra rossonera, che ha giocato in dieci dal 55′ a causa dell’espulsione di Tomori per doppia ammonizione, è riuscita a sbloccare la partita al 68′ con un gol di Leao. Il raddoppio arriva al 76′ grazie a Gimenez. Con questi tre punti, il Milan resta in corsa per un posto in Champions League, occupando la settima posizione con 38 punti, mentre l’Empoli rimane fermo a 21 punti al 16° posto, insieme al Cagliari.

Nel primo tempo, il Milan si mostra subito pericoloso con diverse azioni, mentre l’Empoli risponde con tentativi, ma senza successo. Da segnalare il palo colpito da Colombo al 32′ per i toscani. La ripresa presenta un Milan che continua a spingere, ma perde Tomori. Tuttavia, l’Empoli subisce anch’esso un’espulsione al 20′, permettendo al Milan di sfruttare la superiorità numerica e trovare il vantaggio con Leao.

Dopo il raddoppio di Gimenez, il Milan gestisce il risultato e chiude il match senza correre particolari rischi. La squadra di Conceicao si conferma così competitiva in questa fase del campionato, mentre l’Empoli deve fare i conti con una certa difficoltà a trovare punti utili per la salvezza. Nel complesso, una prestazione solida del Milan, che nonostante l’emergenza difensiva, riesce a ottenere un successo prezioso.