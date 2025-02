Empoli-Milan 0-2, gol di Leao e Gimenez: la partita

Il Milan ottiene una vittoria in trasferta contro l’Empoli, vincendo 2-0 al ‘Castellani’ nel match della 24/a giornata di Serie A. Nonostante l’espulsione di Tomori al 55′ per doppia ammonizione, i rossoneri riescono a prevalere. Dopo dieci minuti, anche l’Empoli rimane in dieci, e il Milan segna al 68′ con Leao, seguìto dal raddoppio di Gimenez al 76′. Questa vittoria è fondamentale per la squadra di Conceicao, che si mantiene in corsa per un posto in Champions League, occupando la settima posizione con 38 punti. L’Empoli, invece, resta fermo a 21 punti in 16/a posizione, a pari merito con il Cagliari.

La partita inizia con un Milan propositivo, pericoloso già al 2′ con un’azione tra Jimenez, Joao Felix e Reijnders. L’Empoli risponde con un tentativo di Musah parato da Vasquez. La prima ammonizione avviene all’11’ per simulazione a Joao Felix. Al 32′, l’Empoli sfiora il vantaggio con Colombo, ma colpisce il palo. Al 36′, Tomori riceve un cartellino giallo. La seconda metà di gara vede il Milan spingere, ma perde Tomori per espulsione al 10′. Pochi minuti dopo, l’Empoli resta in dieci a sua volta per il rosso a Marianucci. Il Milan sblocca la partita al 23′ con Leao, che segna di testa su assist di Pulisic. Gimenez chiude i conti al 31′, siglando il raddoppio grazie a un passaggio di Pulisic. Negli ultimi minuti, il Milan gestisce il vantaggio fino al triplice fischio finale.