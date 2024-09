Empoli-Juve 0-0, bianconeri ancora a secco di gol

Empoli e Juventus hanno pareggiato 0-0 nella quarta giornata di Serie A, tenutasi allo stadio ‘Castellani’ di Empoli. Attualmente, la Juventus è in testa alla classifica con 8 punti, mentre l’Empoli si trova al quinto posto con 6 punti, a pari merito con Verona e Napoli.

La partita ha visto la Juventus controllare il gioco per buona parte del tempo, ma non è riuscita a segnare. Nonostante le occasioni create da Gatti, Vlahovic e Koopmeiners, il portiere dell’Empoli, Vazquez, si è dimostrato all’altezza, parando diversi tiri. I padroni di casa hanno difeso con ordine e in alcune occasioni sono andati vicini al gol.

Il primo tentativo per la Juventus è arrivato al 5′, quando Vlahovic ha calciato un sinistro respinto in corner. Tre minuti dopo, il centravanti serbo ha provato nuovamente a tirare, ma la conclusione è stata murata. Al 12′, l’Empoli ha avuto una buona opportunità con un cross di Pezzella per Gyasi, ma Kalulu è stato decisivo con un intervento in angolo.

A metà del primo tempo, Vlahovic ha ricevuto un lancio in profondità da Yildiz, ma è stato anticipato da Ismajili. Poco dopo, Maleh ha tentato un tiro di sinistro, ma Perin ha parato senza problemi. Al 36′, Gatti ha colpito di testa sugli sviluppi di un corner, ma Vazquez ha compiuto un’ottima parata.

Nella ripresa, al 5′, Vlahovic ha avuto un’altra opportunità, ma Vazquez ha nuovamente parato. Al 8′, Koopmeiners ha tentato un tiro che è stato respinto dal portiere. Bremer è stato il primo ammonito al 17′, seguito da un cambio per l’Empoli al 18′.

Dopo ulteriori sostituzioni, l’Empoli ha cercato di farsi vedere con Grassi, ma il suo tentativo è stato parato da Perin. Negli ultimi minuti, ci sono stati diversi tentativi da entrambe le parti, con Fagioli che ha provato a segnare, ma il suo tiro è stato deviato.

L’ultima occasione della partita è spettata all’Empoli, con Gyasi, ma Gatti è intervenuto prontamente. Un pareggio che evidenzia le difficoltà di entrambe le squadre nel concretizzare le azioni in un match tatticamente equilibrato.