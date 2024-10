Empoli-Inter 0-3, gol di Frattesi e Lautaro Martínez

Nella decima giornata di Serie A, l’Inter ottiene una convincente vittoria per 3-0 contro l’Empoli. La partita è decisa dalla doppietta di Frattesi, che segna al 50′ e al 67′, e dal gol di Lautaro Martinez al 79′. L’incontro è indirizzato già nel primo tempo, con un gol di Darmian annullato per un fallo di mano e l’espulsione di Goglichidze dell’Empoli al 30′, lasciando la squadra in dieci. Grazie a questa vittoria, l’Inter di Simone Inzaghi si consolida al secondo posto, portandosi a 21 punti, a -4 dal Napoli, capolista, mentre l’Empoli rimane a 11 punti.

La partita inizia con l’Inter che controlla il gioco, ma la prima occasione è per l’Empoli: Solbakken calcia verso Sommer, ma viene fermato. La risposta dei nerazzurri arriva con un colpo di testa di Bastoni, parato da Vasquez. Il primo vero episodio chiave è al 19′, quando Darmian segna ma il gol viene annullato per fallo di mano. Al 30′ Goglichidze commette un brutto fallo su Thuram e riceve un cartellino rosso, costringendo l’Empoli a giocare in inferiorità numerica. La punizione successiva di Dimarco viene respinta da Vasquez, mentre nel finale del primo tempo Lautaro sfiora il gol senza successo. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio è 0-0.

Il secondo tempo si apre con l’Inter che trova subito il vantaggio: al 50′, Frattesi raccoglie un pallone in area e con un left-footed insacca all’incrocio. L’Empoli prova a reagire, tentando di aumentare la pressione, ma i nerazzurri controllano bene l’incontro e concedono pochi spazi. Lautaro ha un’altra occasione per raddoppiare di testa, ma Vasquez è ancora decisivo. Tuttavia, il raddoppio arriva al 67′, quando Lautaro serve Frattesi che segna con un destro preciso. Il tris è confezionato da Lautaro al 79′, che con un diagonale non lascia scampo a Vasquez. Il match termina con un netto 3-0 a favore dell’Inter, confermando la loro solidità in campionato.