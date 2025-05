Emozioni in Diretta: Il Concetto di ‘Piango Prima di Andare’

Mara Venier è stata protagonista di un momento toccante al Salone del Libro di Torino, dove ha condiviso un’importante rivelazione sulla sua vita personale. Durante un incontro con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, la conduttrice ha parlato delle difficoltà che affronta quando deve andare in onda, nonostante i suoi problemi personali. Rispondendo alla domanda di Littizzetto riguardo alla gestione di dolori e lutti, Venier ha confessato: “Magari piango anche due minuti prima di andare in onda, ma poi arrivo in studio e tutti diventano affettuosi con me”.

La conduttrice ha spiegato che, anche se riesce a dimenticare le sue preoccupazioni durante le trasmissioni, attualmente sta affrontando difficoltà maggiori legate alla salute del marito, Nicola Carraro. Quest’ultimo ha avuto gravi problemi di salute negli ultimi mesi, inclusi ricoveri e complicazioni fisiche. Mara ha dichiarato: “Ultimamente però ho qualcos’altro a cui pensare, che è più importante del piede rotto”, riflettendo così sulla gravità della situazione.

Il loro legame, nato nel 2000 e consolidatosi con il matrimonio nel 2006, ha affrontato sfide significative. Mara ha riferito di avere dovuto rinunciare alla casa di Santo Domingo, che rappresentava un rifugio per Carraro, evidenziando il cambiamento delle priorità nella loro vita. La storia della coppia dimostra come l’amore possa affrontare anche i momenti più difficili.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it