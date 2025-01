Emozione per Sala e rapporto con Musk: cosa ha detto

“La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua gioia per il ritorno a casa della giornalista Cecilia Sala, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra nella sua liberazione, ringraziando l’intelligence, il corpo diplomatico e il ministro degli Esteri. Ha accennato a una complessa triangolazione con Iran e Stati Uniti. Riguardo al caso dell’ingegnere iraniano Abedini, Meloni ha riferito che è in fase di valutazione e ha espresso il desiderio di discutere la situazione con il presidente Biden.

Sui temi legati a Starlink, Meloni ha ribadito di non aver mai avuto contatti personali con Elon Musk e si è lamentata della diffusione di notizie false. Ha chiarito che il governo italiano non ha sottoscritto alcun accordo con Musk e ha sottolineato l’importanza di valutare gli investimenti stranieri in base all’interesse nazionale. Il governo deve affrontare una questione di sicurezza nazionale riguardante le comunicazioni e i dati sensibili.

Meloni ha anche parlato della differenza tra Musk e George Soros, evidenziando quelli che considera ingerenze dannose nelle scelte politiche di uno Stato. Ha affermato di non ricevere finanziamenti da Musk, il quale si limita a sostenere le campagne nel suo Paese, a differenza di Soros. Durante la conferenza, Meloni ha annunciato la nomina di Vittorio Rizzi come capo del Dis, sottolineando la sua competenza.

Riguardo a un possibile rimpasto governativo, Meloni ha affermato che Salvini non è all’ordine del giorno per il Viminale, elogiando l’attuale ministro Piantedosi. Sul tema migratorio, ha dichiarato che le sentenze della Cassazione confermano il diritto del governo di definire quali siano i Paesi sicuri per i migranti.

In merito a notizie riguardanti sua sorella Arianna, Meloni ha descritto le accuse come parte di una strategia ingiusta. Ha quindi parlato della norma ‘anti-Renzi’, sostenendo che sia naturale vietare a chi ricopre incarichi governativi di ricevere denaro da stati esteri, affermando che è necessario un legal framework per questioni di buon senso.

Infine, Meloni ha confermato il suo interesse a partecipare all’insediamento di Donald Trump e ha parlato della sua ricandidatura alle prossime elezioni, dichiarando di non essere attaccata alla poltrona. Ha chiesto rispetto per il suo lavoro e ha espresso preoccupazione per le false dichiarazioni attribuitele nella stampa.”