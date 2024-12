Emofilia: approvato un nuovo farmaco per il trattamento

L’emofilia è una malattia genetica rara che ostacola la corretta coagulazione del sangue, esponendo i pazienti a emorragie spontanee e gravi. Secondo il Global Report della World Federation of Hemophilia, circa 800mila persone nel mondo soffrono di questa patologia, che si presenta principalmente in due forme: emofilia A, causata da una carenza del fattore VIII, ed emofilia B, dovuta a un deficit del fattore IX. La diagnosi viene di solito effettuata nell’infanzia e, se non trattata, può provocare danni articolari permanenti e una qualità della vita ridotta.

I trattamenti attuali, principalmente basati su infusioni endovenose, pur rappresentando dei progressi, presentano ancora limitazioni. In questo contesto, l’approvazione di Marstacimab, commercializzato come HYMPAVZI™, dalla Commissione Europea è un importante passo avanti, in quanto è il primo inibitore del Tissue Factor Pathway Inhibitor approvato per l’emofilia A e B grave senza inibitori. Sviluppato da Pfizer, Marstacimab offre un metodo innovativo di somministrazione tramite iniezione sottocutanea settimanale, semplificando il trattamento per i pazienti.

Il dottor Laurent Frenzel, esperto nel campo, sottolinea come Marstacimab rappresenti un progresso significativo, rendendo il trattamento più pratico e diminuendo il rischio di emorragie. Il farmaco agisce bloccando il dominio Kunitz 2 dell’inibitore TFPI, contribuendo a ripristinare l’equilibrio emostatico e riducendo, così, il rischio di sanguinamenti. Alexandre de Germay di Pfizer ha evidenziato che questo agente segna una svolta nella terapia dell’emofilia, offrendo una protezione efficace in un regime di trattamento meno oneroso.

L’approvazione è stata supportata dai risultati dello studio clinico di Fase 3 BASIS, che ha coinvolto 116 pazienti. I risultati hanno mostrato una riduzione del 35% del tasso annualizzato di sanguinamento rispetto ai trattamenti standard. Gli eventi avversi comuni includevano reazioni nel sito di iniezione, mal di testa e prurito, con un profilo di sicurezza confermato da precedenti studi.

Marstacimab offre una nuova opzione terapeutica, migliorando non solo la salute fisica dei pazienti ma anche la loro qualità della vita. Pfizer prevede ulteriori studi, incluso BASIS KIDS per bambini, e sta esplorando anche la terapia genica come futura frontiera nel trattamento dell’emofilia.