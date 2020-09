La 72esima edizione degli Emmy Award ha incoronato regina della commedia la serie canadese ‘Schitt’s Creek’ (già vincitrice di 11 Canadian Screen Awards) premiata nella categoria come miglior prodotto, miglior attrice Catherine O’Hara, miglior attore Eugene Levy, e anche per migliori attrice e attore non protagonisti, miglior sceneggiatura e migliore regia, insomma tutti i principali premi. riservati alla commedia. A ‘Succession’ il riconoscimento per la migliore serie drammatica ed a ‘Watchmen’ quello quale miglior miniserie. Quest’ultima ha anche ricevuto il maggior numero di riconoscimenti, ben 11, di un’edizione tutta svoltasi ‘a distanza’ a causa del Coronavirus.

