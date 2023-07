Emmy Awards: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco ottengono una nomination!

Gli Emmy Awards 2023 si sono tinti (anche) del nostro tricolore perché Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco hanno entrambe ottenuto una nomination nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista.

Tutte e due lo hanno ottenuto grazie alla loro interpretazione nella serie The White Lotus dove hanno vestito i panni rispettivamente di Valentina e di Lucia.

Dopo una prova recitativa al di sopra delle aspettative, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco nominate agli Emmy come migliori attrici non protagoniste per la serie tv The White Louts. Speriamo che sia la prima di una lunga serie di candidature. pic.twitter.com/teRTBPeBrk — isabella insolia (@isainsolia) July 12, 2023

Sabrina Impacciatore meriterebbe di vincere l’emmy già solo per questa scena entrata nella storia delle serie tvpic.twitter.com/GgCksEG1T6 — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) July 12, 2023

Emmy Awards, la serie The White Lotus ottiene in tutto 23 candidature

La seconda stagione di The White Lotus ha fatto incetta di nomination (in totale 23) rispetto alle 10 dello scorso anno. Le nomination sono state rese note nel pomeriggio dall’attrice Yvette Nicole Brown e dal presidente della Television Academy Frank Scherma, durante una lunga diretta da Los Angeles.

Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco si contendono la statuetta con le loro colleghe di The White Lotus ovvero Aubrey Plaza, Meghann Fahy e Jennifer Coolidge. A loro si aggiungono Elizabeth Debicki di The Crown; Rhea Seehorn di Better Call Saul e J. Smith Cameron di Succession;

Like a boss. Congratulations to Sabrina Impacciatore of #TheWhiteLotus on her #Emmys2023 nomination for Outstanding Supporting Actress in a Drama Series. pic.twitter.com/kk71r6Cw6G — HBO (@HBO) July 12, 2023