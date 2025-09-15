25.9 C
Emmy Awards 2025: trionfi delle serie americane a Los Angeles

Da StraNotizie
Si sono svolti agli Emmy Awards, tenutisi al Peacock Theater di Los Angeles, i riconoscimenti per le migliori produzioni televisive. Il comico Nate Bargatze ha condotto la serata, trasmessa in Italia su Sky e Now. Le serie che hanno brillato includono “The Pitt” e “Severance” nelle categorie drammatiche, e “Hacks” e “The Studio”, che hanno battuto “The Bear”, mentre “Adolescence” e “The Penguin” hanno primeggiato tra le miniserie.

Tra i principali vincitori, “The Pitt” è stata premiata come miglior serie drammatica, con Noah Wyle che ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista, e Katherine LaNasa come miglior attrice non protagonista. Britt Lower ha trionfato come miglior attrice protagonista in “Severance”.

Nel panorama comedy, “The Studio” ha vinto come miglior serie, e Seth Rogen è stato premiato come miglior attore protagonista. La miglior attrice protagonista è stata Jean Smart per “Hacks”.

Per le miniserie, “Adolescence” ha conquistato il titolo di miglior miniserie, e Stephen Graham è stato riconosciuto come miglior attore protagonista, mentre Erin Doherty ha vinto come miglior attrice non protagonista.

Infine, “The Amazing Race” ha ricevuto il premio per il miglior reality di competizione, e “Love on the Spectrum” è stata premiata come miglior reality non strutturato. L’evento ha messo in risalto l’eclettismo e la qualità della produzione televisiva, con vincitori provenienti da vari generi e piattaforme.

