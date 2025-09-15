Emmy Awards 2025: il red carpet delle stelle in attesa

Agli Emmy Awards 2025, il red carpet si trasforma in un momento atteso, dove le star fanno il loro ingresso e catturano l’attenzione di tutti. I protagonisti di The White Lotus dominano la scena, confermando il loro successo nel panorama televisivo.
Tra i più attesi c’è Colin Farrell, la cui candidatura rappresenta un punto focale della serata. Pedro Pascal attraversa la passerella accolto da un caloroso entusiasmo che sottolinea il suo status di icona della televisione attuale. Cate Blanchett, con il suo fascino magnetico, trasforma ogni apparizione in un evento straordinario.
Il red carpet, popolato da volti noti e talenti emergenti, diventa quindi un racconto a parte. Le loro apparizioni danno inizio al già noto gioco delle pagelle, dove glamour e personalità vengono scrutinati dal pubblico.
Scopriamo insieme le valutazioni sui loro look.