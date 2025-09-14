Emmy Awards 2025: Guida alla cerimonia della tv americana

Torna l’atteso appuntamento con i premi più prestigiosi della televisione americana, gli Emmy Awards. La 77esima edizione si svolgerà nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre a Los Angeles, al Peacock Theatre, con la conduzione del comico Nate Bargatze.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta in Italia da Sky, che garantirà una copertura completa dell’evento su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Il pre-show inizierà all’una di notte, con il red carpet e l’arrivo delle celebrità. La cerimonia avrà inizio alle ore due, con la consegna dei premi e la presenza di molte star coinvolte nei progetti televisivi dell’anno. Per chi non potrà seguire la diretta, ci sarà una copertura completa il giorno seguente su ComingSoon.it.

Le nomination sono state annunciate a luglio e riguardano le produzioni andate in onda tra il primo giugno dell’anno scorso e il 31 maggio di quest’anno. Quest’anno, Apple TV+ e HBO/HBO Max dominano la scena. La serie “Scissione” di Apple TV+ ha ricevuto 27 nomination, seguita da “The Penguin” di HBO Max con 24. Molto bene anche “The White Lotus” e “The Studio”, con 23 nomination ciascuna.

Nelle categorie drama, “Scissione” e “The Pitt” sono in pole position, mentre nella sezione comedy, “The Studio” e “Hacks” si contendono il titolo. Tra i presentatori ci saranno volti noti come Elizabeth Banks e Tina Fey, e sono attese reunion dei cast di serie iconiche come “Una mamma per amica” e “Grey’s Anatomy”.