Emmanuel Macron: la Russia, una minaccia per la Francia e l’Europa

Emmanuel Macron ha affermato che la Russia rappresenta una minaccia per la Francia e per l’Europa. In un discorso rivolto alla nazione, il presidente francese ha annunciato l’intenzione di riunire, a partire dalla prossima settimana, i capi di stato maggiore dei Paesi interessati a contribuire a una pace duratura in Ucraina. Questa iniziativa potrebbe includere il dispiegamento di forze europee sul terreno, con l’obiettivo di stabilizzare la situazione nella regione. Macron ha sottolineato l’importanza della cooperazione europea per affrontare le sfide di sicurezza poste dalla Russia, evidenziando la necessità di una risposta collettiva e coordinata. L’incontro tra i leader militari mira a definire strategie comuni e a rafforzare la presenza europea nella zona, un passo considerato cruciale per garantire una risoluzione pacifica del conflitto. In questo contesto, il presidente ha rinnovato il suo impegno per la solidarietà europea e l’importanza della sicurezza collettiva nel garantire la stabilità del continente.