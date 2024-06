– Emma Villas, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental affitti brevi di ville e tenute di pregio, comunica che, in data odierna, il Sindaco Supplente Guglielmo Mariotti ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal 26 giugno 2024, per ragioni personali e indipendenti dalla Società.

In occasione della prossima Assemblea, si legge in una nota, verrà deliberata l’integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di Guglielmo Mariotti.