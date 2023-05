Emma sull’Eurovision e le gaffe con l’inglese: “Due pesi e due misure”

Emma Marrone è stata una delle rappresentanti italiane di Eurovision Song Contest. Ha partecipato nel 2014 seguendo la scia di Rapahel Gualazzi, Nina Zilli e Marco Mengoni che avevano partecipato rispettivamente nel 20211, 2012 e 2013 dopo 14 anni di totale silenzio. L’Italia, infatti, si è ritirata da Eurovision Song Contest con l’edizione 1997 fra polemiche e proteste delle case discografiche.

Ospite da Fedez a Muschio Selvaggio, Emma Marrone ha così ricordato la sua esperienza:

“Vado a fare questo Eurovision quando l’Eurovision in Italia non era proprio preso in considerazione, mi sento per questo un po’ portatrice sana di Eurovision. Si sono accesi i riflettori da questa mia esperienza, anche se sono arrivata solo 21esima, un grande traguardo! [dice ironicamente, ndr]”.

Quando il rapper ha ironizzato sul suo outfit, Emma ha replicato:

“No, non ero vestita da Cavaliere dello Zodiaco, ero vestita da Imperatrice, avevo la corona d’alloro, il mantello, il fulmine! È stato molto divertente e molto caotico, però ho imparato un sacco di cose! Ma non ha cambiato niente, è ora che l’Eurovision sembra una missione di vita”.

L’esperienza della cantante all’Eurovision Song Contest è stata ricordata negli anni soprattutto per le sua gaffe con la lingua inglese e i meme su “AI OP”/”I Hope“.

“Se con il lustro che ha oggi mi piacerebbe rifare l’Eurovision? Ma guarda, è divertente! Se dovesse ricapitare ci andrei con una forma più strutturata. Negli anni ho migliorato l’inglese e lo spagnolo e oggi sarei in grado di avere una conversazione senza star lì a pensare ‘ma che ha detto?‘. L’inglese non è richiesto, ma se un artista italiano maschio non parla bene l’inglese è un conto, se non lo parlo bene io mi p3rculano su Twitter per i prossimi 40 anni. L’Italia è sempre stata il Paese dei due pesi e due misure. Ci sono quelli che vanno all’Eurovision si fanno tradurre tutto e sono fighi, ci vai tu, ci provi, dici due robe, sbagli e ti insultano. I tuttologhi di Twitter”.