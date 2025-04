Emma sul suo rapporto con Stefano e i rumors sul ritorno di fiamma

Negli ultimi mesi, si è vociferato di un possibile ritorno tra Emma Marrone e Stefano De Martino, alimentato da avvistamenti insieme. Emma, durante la sua partecipazione alla trasmissione “Stasera Tutto è Possibile”, ha smentito queste voci, affermando: “L’unica cosa che torna tra noi è un paio di calzini. Non c’è nessun ritorno, solo dei calzini. Posso assicurarvi che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato.” Stefano ha riso e confermato le parole di Emma, chiudendo così la questione.

Un anno fa, De Martino aveva descritto la loro relazione come un legame bello e significativo, ricordando i momenti condivisi da giovani e le esperienze che hanno segnato le loro vite. Emphasizzando l’importanza di quel periodo, ha detto di essere ancora affezionato a Emma e che si sentono spesso. La cantante ha anche commentato la loro rottura nel 2022, dicendo che non c’era nulla di più da aggiungere, poiché ciò che succede è parte della vita di tutti. Ha riconosciuto che la sua carriera e il caos intorno a loro hanno influito sulla loro storia, ammettendo di aver provato tristezza quando è finita. Tuttavia, ha anche espresso la sua determinazione di continuare a esibirsi, affermando che, come artista, deve affrontare le emozioni e salire sul palco per il pubblico. Ha concluso dicendo che la musica l’aiuta a tener lontani i “mostri”.