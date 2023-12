Emma sprizza gioia da tutti i pori dopo l’annuncio di Amadeus

Un urlo di grande emozione ha accolto la fantastica notizia di Amadeus: anche Emma Marrone è tra i big in gara a Sanremo 2024.

Sono 27 i cantanti italiani che hanno potuto gioire all’annuncio di Amadeus del 3 dicembre, quando durante il Tg1 delle ore 13 ha finalmente svelato i nomi dei big in gara a Sanremo 2024. Una notizia che ha spiazzato anche Emma Marrone, la quale sperava tanto di partecipare al Festival ma non si aspettava che il sogno diventasse realtà.

L’annuncio di Amadeus

Dopo settimane di trepidante attesa, la data annunciata è finalmente arrivata: domenica 3 dicembre, Amadeus ha svelato i nomi dei big in gara alla 74esima edizione di Sanremo. Quest’anno gli artisti che si esibiranno saranno 30: ai 27 cantanti in gara, si aggiungeranno i nomi di 3 cantanti emergenti di Sanremo Giovani.

I primi 13 cantanti ad essere stati rivelati sono: Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Geolier, Dargen D’amico, La Sad, Angelina Mango, Il Tre, Diodato, Nek e Renga, Il Volo, Sangiovanni e Alfa.

A seguire, i nomi degli altri 14 concorrenti: Irama, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Emma Marrone a Sanremo 2024

Emma Marrone ha condiviso con i suoi followers l’emozione esplosa nell’esatto momento in cui Amadeus, seguito in televisione, ha annunciato la notizia tanto sperata. Anche la cantante salentina sarà tra i 27 big in gara a Sanremo 2024.

Il video pubblicato su Instagram, che ha già fatto il giro del web, riprende l’urlo di Lady Brown che si alza di soprassalto dal divano per saltare di gioia.

E proprio l’altra sera al Cap10100 di Torino, sul palco Emma ha voluto annunciare la sua partecipazione a Sanremo a tutto il pubblico presente. Un momento davvero speciale, che l’artista conclude dicendo: “Ve l’avevo detto che sarei tornata”.

La delusione dei cantanti esclusi

D’altra parte, allo stesso modo davanti al proprio televisore sperando di essere nominati da Amadeus, ci sono anche gli artisti che purtroppo non rientrano tra i prescelti. Tra questi, non si esibiranno alla kermesse al Teatro Ariston i Jalisse che per l’ennesima volta non saranno presenti a Sanremo 2024 (come è già successo anche per l’edizione del 2022).

Non ci sarà nemmeno Ermal Meta, come anche Al Bano, Arisa, Malika Ayane, Marcella bella, Patty Pravo, Bresh, Zero Assoluto (pronti per il tour del 2024), Alan Sorrenti, Calibro 35, Alexia e Michele Bravi.

Proprio quest’ultimo, ha mostrato pubblicamente tutta la sua delusione dopo essere venuto a conoscenza della notizia. Con un video su TikTok, Bravi annuncia “Ragazzi NON ci vediamo a Sanremo 2024”. Lui stesso scrive a corredo del video “Sei un uomo forte e niente ti può scalfire”.