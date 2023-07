Emma sbotta e spegne l’ennesima polemica: “Siete cattivi”

Lo scorso 9 luglio Emma si è esibita alla quinta edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica all’ex tonnara di Campomarino di Maruggio. La Marrone durante l’esibizione di Mezzo Mondo è andata a cantare in mezzo ai fan, un addetto alla sicurezza l’ha seguita, me lei gli ha fatto cenno di andare via. Il video ha iniziato a circolare sui social e ovviamente è scoppiata l’ennesima polemica. Emma è stata accusata di essere stata sgarbata con l’addetto alla sicurezza. Ieri in una serie di storie Instagram la cantante ha risposto alle accuse spiegando che aveva già chiesto di non essere scortata quando andava tra il pubblico.

“Vorrei sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno. Partiamo dal presupposto che dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza, ho fatto le foto con loro e con tutte e persone che loro mi hanno portato nel backstage, i loro amici, i loro figli, i loro nipotini. Tutto questo con grande piacere. Quindi allo steso tempo più e più volte ho chiesto ai signorini della sicurezza di non scortarmi quando ero in mezzo alle persone perché non ce n’era bisogno e perché mi faceva piacere fare le foto con le persone.

Comunque era una situazione tranquilla. Quando poi ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro. Quindi il mio ‘andatevene’ era per dire che potevano andare via perché io ero molto tranquilla. Tanto comunque se mi avessero scortata in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e anche incoerenti”.