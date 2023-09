Emma Roberts accusata di transfobia da un’attrice di American Horror Story: “Non ho più parlato a quella S…..”

Dieci anni fa Emma Roberts è stata arrestata per aver picchiato l’ex fidanzato Evan Peters e adesso si trova al centro di un’altra bufera. Ieri l’attrice di American Horror Story e Pose, Angelica Ross, ha accusato la collega di transfobia. Secondo il racconto della Ross, Emma Roberts durante un momento di pausa sul set di American Horror Story 1984 avrebbe fatto intendere che lei non è una ‘donna’.

Da quel momento non ho più parlato con quella str**za. Lei ha visto la mia energia e mi ha chiesto più di una volta ‘tutto ok? Non abbiamo più parlato’. Io rispondevo di sì con la testa. Perché tesoro mio, con me non puoi giocare in questa maniera”.

Se Lea Michele è stata accusata di bullismo, razzismo e di aver creato un ambiente tossico sul set di Glee adesso la Roberts è accusata di transfobia. Ryan Murphy interverrà per parlare di quello che è successo dietro le quinte della sua serie?

Angelica Ross says that Emma Roberts misgendered her on the set of ‘American Horror Story: 1984.’

Angelica stated that when the two of them were both referred to as ladies on set, Emma replied saying, “Don’t you mean, lady?” while looking at Angelica. pic.twitter.com/VepGDrx2G2

