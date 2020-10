Emma Roberts ha litigato con sua mamma e l’ha successivamente bloccata su Instagram, anche se la storia è comica ed ora le due sono di nuovo in buoni rapporti.

A raccontare l’aneddoto è stata l’attrice di American Horror Story a Jimmy Kimmel, ricordando quando ha regalato un iPhone a sua mamma.

“Regalargli quel telefono è stata la cosa peggiore che potessi fare, perché quando gliel’ho regalato ha iniziato ad usarlo per cercare ogni sorta di pettegolezzo su di me online!”.

L’attrice ha poi continuato:

“Successivamente le ho fatto un profilo su Instagram ed all’inizio andava tutto bene. Aveva solo un centinaio di followers, che poi sono diventati migliaia e migliaia.. Fino a quando non hanno iniziato a contattarla per congratularsi della mia gravidanza e lei ha confermato tutto, ringraziandoli”.

Il problema è che Emma Roberts non aveva ancora annunciato ai fan di essere incinta e quello era solo un rumor che si rincorreva per i tabloid da giorni.

“Quando mi hanno detto cosa stava facendo mia mamma è stato un incubo perché in quel momento ero su un aereo e non riuscivo a contattarla. Quando successivamente le ho detto: ‘Mamma, hai rivelato la mia gravidanza’, lei mi ha risposto: ‘Emma, l’hai annunciato tu’. Ho detto: ‘No, non l’ho fatto. Era un tabloid‘. E lei: ‘Oh, non era chiaro‘”.