Emma regala un biglietto del concerto a un fan in difficoltà economica

Emma Marrone questa settimana ha debuttato alla numero uno della classifica FIMI con il nuovo album Souvenir e direttamente dal suo firmacopie mi è arrivata questa testimonianza da parte di un fan.

Il ragazzo è salentino come lei ed è una “vecchia conoscenza di Emma“, dato che l’ha incontrata durante ogni suo firmacopie.

“Le ho detto: ‘Ciao Emma! Ho preso il tuo disco, mi piace un sacco! Ogni anno ci vediamo al firmacopie e ogni anno ci vediamo in tour! Sono di Lecce come te ma abito qua per lavoro, ma sto vivendo un momento non molto bello, ma appena risolverò comprerò i biglietti anche per questo tour, ancora non riesco, ma ti prometto che farò di tutto per esserci perché non sono mai mancato a un tuo tour“.